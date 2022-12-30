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Общество

«Женщины работоспособнее» - псковский губернатор поделился мнением о коллегах

Почему в команде главы региона много женщин, объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире специального проекта в рамках программы «Псковский телеграм» - «Гвоздь телеграма».

«Естественный отбор, конкурентная борьба. Я всегда говорил, что в большинстве своём женщины более ответственные, я исхожу в этом из своего личного опыта», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что женщины работоспособнее и более педантично относятся к поставленным задачам. При этом мужчины могут «переоценить» свои способности. «Но это лишь мое наблюдение», - добавил Михаил Ведерников.

Полностью интервью можно посмотреть по ссылке.

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