«Секреты губернатора»: Михаил Ведерников - о планах на будущий год

19:24, 30 декабря 2022, ПАИ

«Секретными» планами поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире специального проекта в рамках программы «Псковский телеграм» - «Гвоздь телеграма».

«Мы рассчитываем, что бюджет будет больше, чем мы его приняли. На данный момент - это 60 миллиардов рублей. Это расходная часть, при этом доходная чуть меньше, на 2,8 млрд рублей. Важно, чтобы мы справились со всеми принятыми на себя обязательствами, а также обеспечили доходную часть. Будем стараться по целому ряду направлений увеличивать бюджет», - подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что системно будет прорабатываться концепция снижения дефицита медицинских и педагогических кадров в регионе.

Кроме этого, подготовлен большой кейс по мерам поддержки спортсменов, так как они показывают отличные результаты, а сегодняшних мер поддержки недостаточно. «Давят, душат, органичивают и закрывают со всех сторон, а ребята показыают результаты лучше, чем в прошлые годы. Это часть нашего русского характера, чем сильнее нас давят, тем сильнее мы хотим кому-то, и в первую очередь себе, что-то доказать», - рассказал Михаил Ведерников.

Среди других планов псковского губернатора - строительство школы на тысячу мест на Запсковье. «Если получится, то большая хорошая школа в течение двух лет будет построена», - добавил псковский губернатор.

Полностью интервью можно посмотреть по ссылке.