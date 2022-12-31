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Четыре главных слова наступающего 2023 года назвал Михаил Ведерников

Главные слова наступающего 2023 года назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире специального проекта в рамках программы «Псковский телеграм» — «Гвоздь телеграма».

По мнению Михаила Ведерникова, главными словами нового года являются мир, доверие, духовность и самопожертвование.

«Самое главное для всех — мир в результате победы, и я думаю, это та тема, которая беспокоит всех. Для того чтобы это всё получилось, нужно доверие к друг другу и в обществе, а также духовность и готовность к самопожертвованию в широком смысле этого слова. Наши ребята сейчас рискуют жизнью на передововй, а здесь кто-то помогает выстроить работу таким образом, чтобы бойцы ни в чём не нуждались», — подчеркнул глава региона.

Также Михаил Ведерников выразил слова благодарности тем, «кто делал всё, что от него зависит, на том месте, на котором он находится».

Полностью предновогоднее интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова можно посмотреть по ссылке.

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