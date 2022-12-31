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Губернатор — о Псковской области: Жизнь, работа, смысл жизни

Чем стала Псковская область для Михаила Ведерникова за пять лет плотной работы в регионе, рассказал глава Псковской области в эфире специального проекта в рамках программы «Псковский телеграм» — «Гвоздь телеграма».

«В первую очередь - жизнь, во вторую - работа и в третью - смысл жизни», - сказал он.

Михаил Ведерников отметил, что с самого начала относился с юмором к формулировкам, что «мы здесь не местные».

«Когда Александр Карелин приезжал на мои выборы поддержать, мы заехали в Троицкий собор на экскурсию. У нас была очень хорошая экскурсовод, которая замечательно всё рассказывала, и она сказала, что один из самых почитаемых святых - это Довмонт, потому что местные элиты никак не могли договориться, чтобы выбрать князя, который будет равноудален от всех и будет справедливо править, и решили позвать неместного, который правил больше 30 лет, и они возвели его в лик святых. Александр Карелин улыбнулся и сказал: «Пошли это самая хорошая предвыборная речь», - рассказывает Михаил Ведерников.

Он добавил, что понимал, куда идет, и несмотря на два предложения, он от них отказался. «Я считаю для любого человека в любой профессии важно чувствовать, когда ты получаешь опыт реализации сложных проектов. Должна быть серьезная, спланированная и стратегическая работа», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Полностью предновогоднее интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова можно посмотреть по ссылке.

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