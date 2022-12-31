Михаил Ведерников встретился с дольщиками долгостроя на улице Петровской

16:13, 31 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с дольщиками долгостроя на улице Петровской. Об этом глава региона сообщил у себя в Telegram-канале.

«Как и обещал на прямой линии, встретился с собственниками квартир проблемного дома на ул. Петровской, чтобы обсудить пути завершения строительства объекта. Ранее правительством региона были проработаны разные варианты достройки. Вместе решили остановиться на самом оптимальном – привлечении к работе подрядной организации без запуска длительной процедуры банкротства застройщика», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что найдена надёжная компания, которая готова завершить большую часть работ. Соответствующий договор между застройщиком и подрядчиком уже заключён.

«Профильные специалисты будут осуществлять непрерывный контроль за процессом. Предложил сформировать инициативную группу, которая будет регулярно посещать строительную площадку, вместе со специалистами отслеживать сроки и качество выполнения различных этапов работ. Людей один на один со своими проблемами не оставим и будем оказывать всю необходимую помощь, чтобы многоквартирный жилой дом был достроен в максимально короткие сроки», – заявил Михаил Ведерников.

Напомним, с просьбой помочь разрешить многолетнюю проблему долгостроя дома № 4б на улице Петровской в Пскове к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову обращались участники долевого строительства.