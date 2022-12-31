«Люди же пишут не просто так»: Михаил Ведерников будет доступен в соцсетях и в Новый год

18:07, 31 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников будет доступен в соцсетях и в Новый год. Об этом он рассказал в эфире специального проекта в рамках программы «Псковский телеграм» — «Гвоздь телеграма».

Он отметил, что обращения жителей региона в социальных сетях он просматривает, просто немного медленнее, чем в обычные будни.

На предложение попросить зрителей программы писать губернатору во время праздников реже, чтобы была возможность отдохнуть, Михаил Ведерников дал отрицательный ответ.

«Нет, давайте мы не будем этого делать, потому что люди же пишут не просто так. Хотя, конечно, очень много в последние дни уходящего года добрых слов, поздравлений с Новым годом, но тем не менее пишут и родственники мобилизованных, в том числе с вопросами о заработной плате, и пишут родители деток, которые по разным причинам должны были получить приглашение на ёлки, должны были получить подарки, но не получили. Ну, такие обращения нельзя оставлять после Нового года, потому что от этого зависит то, как люди проведут Новый год», – сказал он.

Он подчеркнул, что всегда есть дежурный телефон и все праздничные дни заместители и председатели комитетов дежурят по графику.

«Мы надеемся, что у нас будет возможность немножко отдохнуть. Но со своей стороны сделаем всё необходимое для того, чтобы жители Псковской области чувствовали себя защищёнными, чувствовали, что ситуация находится под контролем, и могли спокойно отдыхать», – уточнил Михаил Ведерников.

Полностью предновогоднее интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова можно посмотреть по ссылке.