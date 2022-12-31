Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Люди же пишут не просто так»: Михаил Ведерников будет доступен в соцсетях и в Новый год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников будет доступен в соцсетях и в  Новый год. Об этом он рассказал в эфире специального проекта в рамках программы «Псковский телеграм» — «Гвоздь телеграма».

Он отметил, что обращения жителей региона в социальных сетях он просматривает, просто немного медленнее, чем в обычные будни.

На предложение попросить зрителей программы писать губернатору во время праздников реже, чтобы была возможность отдохнуть, Михаил Ведерников дал отрицательный ответ.

«Нет, давайте мы не будем этого делать, потому что люди же пишут не просто так. Хотя, конечно, очень много в последние дни уходящего года добрых слов, поздравлений с Новым годом, но тем не менее пишут и родственники мобилизованных, в том числе с вопросами о заработной плате, и пишут родители деток, которые по разным причинам должны были получить приглашение на ёлки, должны были получить подарки, но не получили. Ну, такие обращения нельзя оставлять после Нового года, потому что от этого зависит то, как люди проведут Новый год», – сказал он.

Он подчеркнул, что всегда есть дежурный телефон и все праздничные дни заместители и председатели комитетов дежурят по графику.

«Мы надеемся, что у нас будет возможность немножко отдохнуть. Но со своей стороны сделаем всё необходимое для того, чтобы жители Псковской области чувствовали себя защищёнными, чувствовали, что ситуация находится под контролем, и могли спокойно отдыхать», – уточнил Михаил Ведерников.

Полностью предновогоднее интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова можно посмотреть по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 декабря 2022

ФОТОФАКТ Праздничное настроение жителей районов Псковской области
31 декабря 2022

Сгорел дом в Красногородском районе
31 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Итоги 2022 в фотографиях
31 декабря 2022

«Люди же пишут не просто так»: Михаил Ведерников будет доступен в соцсетях и в Новый год
31 декабря 2022

Общественная баня в Пыталово была построена по обращению местной жительницы
31 декабря 2022

Владимир Путин вручил звезду Героя РФ механику-водителю 76-й десантно-штурмовой дивизии
31 декабря 2022

Михаил Ведерников встретился с дольщиками долгостроя на улице Петровской
31 декабря 2022

Ещё три человека заразились коронавирусом в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...