Пешеход госпитализирован в результате ДТП в Усвятах

18:49, 01 января 2023, ПАИ

В посёлке Усвяты на улице 1 Мая у дома № 83 водитель автомобиль допустил наезд на пешехода-женщину.

В результате ДТП женщина госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.