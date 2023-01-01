Пешеход госпитализирован в результате ДТП в Усвятах
В посёлке Усвяты на улице 1 Мая у дома № 83 водитель автомобиль допустил наезд на пешехода-женщину.
В результате ДТП женщина госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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