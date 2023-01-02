«Ещё раз так прочитаешь...»: митрополит Тихон обратился к певцу Яну Осину во время службы

15:52, 02 января 2023, ПАИ

Ночную новогоднюю литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе посетил российский эстрадный певец Ян Осин, её возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом артист сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», а также поделился историей о том, как к нему обратился владыка.

«Подходим к митрополиту, поднимаемся на пару ступенек, владыка благословляет, а потом смотрит на меня серьёзно и говорит строго: «Ещё раз так прочитаешь...» – делает мхатовскую паузу в пару секунд, во время которой в голове проносятся мысли: слишком быстро или медленно прочитал, или допустил ошибки, или ещё что-то... и продолжает, уже с улыбкой.

А вот что он сказал – это уже секрет. И если мне суждено будет когда-нибудь написать свои скромные воспоминания – тогда об этом случае обязательно упомяну!» – поделился историей певец.

Ранее сообщалось, что певец Ян Осин впервые за 20 лет посетил новогодний Псков.