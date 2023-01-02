FIFA призывает переименовать в каждой стране хоть один стадион в честь Пеле

23:40, 02 января 2023, ПАИ

Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает c членами других футбольных организаций возможность переименования как минимум одного стадиона в каждой стране в честь футболиста Пеле. Об этом глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил телеканалу ESPN. На этот телеканал ссылается «РБК -Спорт».

«Ранее мы говорили с международными федерациями на тему проведения минуты молчания в его честь перед каждым матчем местных футбольных чемпионатов. Но мы также хотим, чтобы в каждой стране был хотя бы один стадион, названный в честь Пеле. Пройдёт 50, 100 лет, наши дети будут спрашивать нас о нём — всё это продлит память о Пеле», — заявил Инфантино.

На стадионе футбольного клуба «Сантос» «Вила Белмира» (Сан-Паулу) в 10:00 по местному времени (16:00 мск) началась церемония прощания с футболистом Пеле. Желающие могут пройти мимо гроба, который находится в центре поля под навесом. Церемония продлится сутки, после чего гроб с телом Пеле провезут по улицам города.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие прогрессирующего рака толстой кишки.



