В «Бурачках» и «Убылинке» исчезла автомобильная очередь

23:55, 02 января 2023, ПАИ

Очередь из грузовых автомобилей на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», за две недели исчезла. Об этом пишет ТАСС. Сейчас в очереди на въезд нет ни одного большегрузного автомобиля, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных в понедельник.

Две недели назад в очереди на въезд со стороны Латвии в этих двух пунктах пропуска находилось порядка 1 тыс. фур. Ранее ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.