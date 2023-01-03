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Общество

Об изменениях правил доставки пенсий предупредили россиян

Поправки к правилам выплаты пенсий, которые регламентируют порядок доставки денежных выплат пенсионерам, вступили в силу с 1 января. О том, как это скажется на жизни россиян, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Ранее у пенсионера была одна попытка получить деньги в назначенный день дома, а посещение врача или похороны соседа уважительной причиной для переноса прихода почтальона не считались. В случае отсутствия за деньгами приходилось идти лично на почту или ждать следующего месяца. Допускался и другой вариант — выдача доверенности. Если пенсионер планировал длительную поездку, ему предлагали оформить перевод пенсии на сберкнижку или карту. Новый порядок сделал получение пенсии намного удобнее», — разъяснила специалист, сообщает агентство «Прайм».

По её словам, теперь почтальон в случае отсутствия получателя пенсии дома обязан ещё как минимум два раза прийти к нему, заранее известив его о визите. 

Кроме того, с апреля доставлять пенсию в наличной форме будет только «Почта России». В новогодние каникулы отделения почты продолжают работать по обычному графику, а закроются на выходной только 7 января.

Также пенсионерам рассказали, какие главные изменения произойдут в 2023 году.

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