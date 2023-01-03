Псковичи назвали свои любимые новогодние традиции

12:07, 03 января 2023, ПАИ

Самая любимая новогодняя традиция псковичей — встречи с родными и друзьями. Женщины больше любят украшать дом, наряжать ёлку, загадывать желания под бой курантов, мужчины — вкусно поесть, отдохнуть и попариться в бане. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Как и раньше, собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция 16 % псковичей. 12 % опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и ёлки. По 4 % респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье.

7 % опрошенных любят загадывать желания. Каждый двадцатый не мыслит праздник «без тазика оливье». Ещё 4 % назвали своим любимым обычаем отдых. По 2 % респондентов любят ходить под Новый год в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.

По 1 % горожан своей любимой новогодней традицией назвали путешествия, встречу праздника в новых местах. Ещё у 3 % проводы старого года неразрывно связаны с любимым игристым напитком.

Среди других традиций — уличные гулянья, пение, встреча Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и проч. Женщины больше любят такие традиции, как украшение дома и ёлки, встречи с близкими, загадывание желания, обмен подарками, мужчины — застолье, отдых, поход в баню. Также собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция у 15 % россиян.