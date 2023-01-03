Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи назвали свои любимые новогодние традиции

Самая любимая новогодняя традиция псковичей — встречи с родными и друзьями. Женщины больше любят украшать дом, наряжать ёлку, загадывать желания под бой курантов, мужчины — вкусно поесть, отдохнуть и попариться в бане. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Как и раньше, собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция 16 % псковичей. 12 % опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и ёлки. По 4 % респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье.

7 % опрошенных любят загадывать желания. Каждый двадцатый не мыслит праздник «без тазика оливье». Ещё 4 % назвали своим любимым обычаем отдых. По 2 % респондентов любят ходить под Новый год в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.

По 1 % горожан своей любимой новогодней традицией назвали путешествия, встречу праздника в новых местах. Ещё у 3 % проводы старого года неразрывно связаны с любимым игристым напитком.

Среди других традиций — уличные гулянья, пение, встреча Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и проч. Женщины больше любят такие традиции, как украшение дома и ёлки, встречи с близкими, загадывание желания, обмен подарками, мужчины — застолье, отдых, поход в баню. Также собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция у 15 % россиян.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 января 2023

«Забег обещаний» состоялся в Великих Луках
03 января 2023

ФОТОФАКТ Зимнюю радугу заметили в Великолукском районе
03 января 2023

Кому грозит синдром праздничного сердца, рассказали в псковском комитете
03 января 2023

Псковских водителей предупредили о массовой проверке
03 января 2023

ФОТОФАКТ Зимняя радуга в Новосокольниках

03 января 2023

Об изменениях правил доставки пенсий предупредили россиян
03 января 2023

Продолжается розыск пропавшего в декабре великолучанина
03 января 2023

Редкую комету запечатлели псковские любители астрономии

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...