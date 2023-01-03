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Общество

Память погибших в Макеевке российских бойцов почтили их земляки

Траурный митинг в память о погибших в Макеевке российских военнослужащих провели жители Самарской области. Мероприятие началось со службы по умершим. Собравшиеся на площади Славы также почтили память солдат минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.

«Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с жёнами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет… Мы не простим, и однозначно победа будет за нами», — сказала председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии Екатерина Колотовкина, передаёт РИА Новости. 

Память погибших военнослужащих также почтили в Тольятти. По данным администрации города, мероприятие прошло в парке Победы. У Вечного огня собрались участники боевых действий, представители ветеранских и общественных организаций, жители Тольятти.

Напомним, что более 60 российских военных погибли после удара ВСУ в Макеевке.

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