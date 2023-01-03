Новые дорожные знаки введут с 1 марта 2023 года

16:27, 03 января 2023, ПАИ

Несколько новых дорожных знаков, которые упорядочивают движение автобусов, электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности, а также парковку, введут с 1 марта 2023 года. Об этом напомнил управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин.

Вводится в действие новая редакция Правил Дорожного Движения, которая утвержденная Постановлением Правительства №1769. Согласно этому документу, новые дорожные знаки отражают изменения в ПДД. В частности, добавляется новый знак «Движение автобусов запрещено» — красный круг с нарисованным внутри автобусом. При этом его действие не распространяется на проезд школьных и маршрутных автобусов, сообщает агентство «Прайм».

Пункт 3.35 запрещает передвижение с использованием средств индивидуальной мобильности, например, электросамокатов. Знак будет такой: белый прямоугольник с изображенным человеком на таком транспортном средстве.

Также вводится дополнительная табличка «Вид транспортного средства», которая уточняет действие других дорожных знаков. Это прямоугольник с изображенным внутри человечком на самокате. Если он размещен под каким-либо знаком, это означает, что действие знака распространяется на лиц, использующих СИМ.

Пункт 8.26 указывает на место зарядки электротранспорта. Знаком будет белый прямоугольник с изображенной вилкой электроприбора.

Вводится знак зоны с ограничением экологического класса автомобилей по видам транспортных средств (раньше было только для грузовиков). При этом расширен список автомобилей-исключений.

Пункт 6.4 — знаки парковки. Теперь к нему может добавляться табличка «Платные услуги» (с монетами) либо изображение коляски, если это парковка для инвалидов. Общая суть знака останется прежней, парковка обозначается как буква «P» на синем фоне. Справа внизу от символа добавляется уточняющий рисунок.

Помимо этого новая редакция ПДД устанавливает знаки, которые указывают на туристические объекты. Отдельные знаки или указания на общих знаках оформляются на коричневом фоне.

Скорректированы и правила применения знаков 3.29 и 3.30, разрешающих парковку только по четным или нечетным дням. Теперь допускается размещение машин с двух сторон с 21:00 до 24:00 с целью перестановки транспорта с одной стороны на другую.

Напомни, что также с 1 марта вступят в силу новые правила дорожного движения.