Зарегистрировать машину без ОСАГО можно будет в новых регионах России

12:52, 04 января 2023, ПАИ

Зарегистрировать автомобиль на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей можно будет без ОСАГО до конца 2023 года. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в декабре 2022 года.

«При предоставлении госуслуг на территории новых субъектов не потребуется страхование автогражданской ответственности (эта норма будет действовать до 1 января 2024 года), а обмен водительских удостоверений здесь будет происходить без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств», - разъяснили в МВД России, передает РИА Новости.

Действие постановления распространяется на граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших на новых территориях на день принятия их в РФ или ранее проживавших и выехавших из них в Россию. Также под действие документа попадают и юридические лица, которые были зарегистрированы на новых территориях РФ на указанную дату.

Напомним, что кабмин утвердил льготную ипотечную программу для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более 2 % годовых