Стало известно сегодняшнее расписание катков в Пскове

11:55, 05 января 2023, ПАИ

Каток «Айсберг» на улице Яна Райниса, 55 в микрорайоне Корытово начнёт работу 5 января в 12:00, сообщается в группе «Каток «Айсберг» (г. Псков)» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме этого, каток у «Таблетки» в Летнем саду Пскова откроется в 15:00 и будет работать до 22:00 — об этом стало известно из группы «Каток в Таблетке» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что для жителей Псковской области опубликовали праздничную афишу на 5 января.