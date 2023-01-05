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Общество

ВИДЕО В Себеже поисковики обнаружили останки пяти советских бойцов

Работа шла, даже когда стемнело. Фото Владимир Бумаков

Командир себежского поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков рассказал сегодня о ходе проведённых работ.

«Денёк сегодня прошёл сверхударно. Вычерпано руками неимоверное количество болотной воды, выброшено руками несколько тонн мокрого липкого грунта, подняты останки 5 советских бойцов, найден знак «Гвардия». Заканчивали работу уже поздно вечером при свете прожекторов, для чего пришлось затащить в лес генератор.
День прожили не зря. Завтра продолжим. Недаром же выдано нам 8 дней каникул», - написал Владимир в соцсетях.

Напомним, организаторы экспедиционного лагеря «Укрепрайон» в Себежском районе выдвинуты на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива».

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ВИДЕО В Себеже поисковики обнаружили останки пяти советских бойцов
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