Организаторы экспедиционного лагеря «Укрепрайон» выдвинуты на «Народное признание»
Организаторы экспедиционного лагеря «Укрепрайон» в Себежском районе выдвинуты на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива». С 7 по 14 октября 2022 года в лагере состоялась уже пятая добровольческая вахта, участниками которой стали студенты и сотрудники Российского технологического университета под руководством опытных поисковиков и специалистов по экспедиционной деятельности Русского географического общества.
Во время вахты добровольцы занимаются расчисткой территории и сохранившихся оборонительных сооружений опорного пункта «Батово» у границы России и Латвии.
В ходе пятой смены команда опытных поисковиков отряда «Забытый батальон» под руководством Владимира Бумакова, студентов и сотрудников университета начали создание военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» и полевого экспедиционного молодёжно-патриотического лагеря на его базе. Была заложена аллея елей и сосен, установлен флагшток с флагом Себежского района.
Как отмечал Владимир Бумаков, вахта была неимоверно насыщенной находками и загадками. На нижнем подъёмном уровне дота множество интересных находок, рассказывающих о боевых действиях 1941 года: звёздочка с фуражки командира РККА, часть гимнастёрки с чётко просматриваемым пулевым попаданием, остатки ткани обмундирования, пуговицы с нижнего белья красноармейца и откопанный на глубине 1,5 метра вход в неизвестный пока подземный объект.
«Доты Себежского укрепрайона нехотя открывают нам свои военные тайны. Правда, для этого нашим добровольцам приходится работать в тесных подземных колодцах дотов, из которых мы перед этим откачали воду, залитую туда аж в 1941 году. В казематах оборонительных сооружений мы продолжаем делать удивительные открытия и находки. Бой в доте был сильным, наши бойцы отбивались даже в казематах нижнего уровня», — поделился руководитель «Забытого батальона».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.