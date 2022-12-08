Организаторы экспедиционного лагеря «Укрепрайон» выдвинуты на «Народное признание»

00:55, 08 декабря 2022, ПАИ

Организаторы экспедиционного лагеря «Укрепрайон» в Себежском районе выдвинуты на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива». С 7 по 14 октября 2022 года в лагере состоялась уже пятая добровольческая вахта, участниками которой стали студенты и сотрудники Российского технологического университета под руководством опытных поисковиков и специалистов по экспедиционной деятельности Русского географического общества.

Во время вахты добровольцы занимаются расчисткой территории и сохранившихся оборонительных сооружений опорного пункта «Батово» у границы России и Латвии.

В ходе пятой смены команда опытных поисковиков отряда «Забытый батальон» под руководством Владимира Бумакова, студентов и сотрудников университета начали создание военно-мемориального комплекса «Себежский укрепрайон» и полевого экспедиционного молодёжно-патриотического лагеря на его базе. Была заложена аллея елей и сосен, установлен флагшток с флагом Себежского района.

Как отмечал Владимир Бумаков, вахта была неимоверно насыщенной находками и загадками. На нижнем подъёмном уровне дота множество интересных находок, рассказывающих о боевых действиях 1941 года: звёздочка с фуражки командира РККА, часть гимнастёрки с чётко просматриваемым пулевым попаданием, остатки ткани обмундирования, пуговицы с нижнего белья красноармейца и откопанный на глубине 1,5 метра вход в неизвестный пока подземный объект.

«Доты Себежского укрепрайона нехотя открывают нам свои военные тайны. Правда, для этого нашим добровольцам приходится работать в тесных подземных колодцах дотов, из которых мы перед этим откачали воду, залитую туда аж в 1941 году. В казематах оборонительных сооружений мы продолжаем делать удивительные открытия и находки. Бой в доте был сильным, наши бойцы отбивались даже в казематах нижнего уровня», — поделился руководитель «Забытого батальона».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.