ФОТОФАКТ Фестиваль воздухоплавателей под Санкт-Петербургом

20:18, 08 января 2023, ПАИ

Состоялся фестиваль воздухоплавателей под Санкт-Петербургом. В нём принял участие действующий вице-чемпион Псковской области по воздухоплавательному спорту Владимир Богданов.

Напомним, что фестиваль проходил 7 января в Ленинградской области.