ФОТОФАКТ Фестиваль воздухоплавателей под Санкт-Петербургом
Состоялся фестиваль воздухоплавателей под Санкт-Петербургом. В нём принял участие действующий вице-чемпион Псковской области по воздухоплавательному спорту Владимир Богданов.
Напомним, что фестиваль проходил 7 января в Ленинградской области.
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Фото: Фото Владимира Богданова
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Фото: Фото Владимира Богданова
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Фото: Фото Владимира Богданова
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Фото: Фото Владимира Богданова
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Фото: Фото Владимира Богданова
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Фото: Фото Владимира Богданова
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