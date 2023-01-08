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Общество

ФОТОФАКТ Фестиваль воздухоплавателей под Санкт-Петербургом

Фото Владимира Богданова

Состоялся фестиваль воздухоплавателей под Санкт-Петербургом. В нём принял участие действующий вице-чемпион Псковской области по воздухоплавательному спорту Владимир Богданов.

Напомним, что фестиваль проходил 7 января в Ленинградской области.

  • Фестиваль воздухоплавания под Санкт-Петербургом
    Фото: Фото Владимира Богданова
  • Фестиваль воздухоплавания под Санкт-Петербургом
    Фото: Фото Владимира Богданова
  • Фестиваль воздухоплавания под Санкт-Петербургом
    Фото: Фото Владимира Богданова
  • Фестиваль воздухоплавания под Санкт-Петербургом
    Фото: Фото Владимира Богданова
  • Фестиваль воздухоплавания под Санкт-Петербургом
    Фото: Фото Владимира Богданова
  • Фестиваль воздухоплавания под Санкт-Петербургом
    Фото: Фото Владимира Богданова

 

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