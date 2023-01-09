ПАИ вышло в лидеры по количеству цитат среди псковских СМИ

12:20, 09 января 2023, ПАИ

Определился топ-5 самых цитируемых СМИ Псковской области по итогам минувшей недели, 2-8 января. Согласно данным сервиса «Медиалогия», Псковское агентство информации заняло первое место среди региональных СМИ по количеству цитат.

На новогодних праздниках на Псковское агентство информации ссылались девять раз, неделей ранее этот показатель был равен 24.

В тройку лидеров по индексу цитируемости (ИЦ) вошёл региональный телеканал (ИЦ 0,32), на втором месте с ИЦ 0,24 портал Luki.ru, замыкает тройку информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» (ИЦ 0,13).

Напомним, неделей ранее Псковское агентство информации возглавило список лидеров среди СМИ Псковской области по количеству цитат за минувшую неделю.