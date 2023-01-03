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Общество

ПАИ стало лидером по цитируемости в Псковской области

Псковское агентство информации возглавило список лидеров среди СМИ Псковской области по количеству цитат за минувшую неделю, второе место по количеству цитат занимает информагентство холдинга «Гражданская пресса».

С 26 декабря по 1 января на Псковское агентство информации ссылались 24 раза. Вот материалы ПАИ, которые заинтересовали федеральные издания:

Лидером по индексу цитируемости также стало Псковское агентство информации. Другое псковское СМИ, по данным сервиса «Медиалогия», оказалось на втором месте.

Напомним, что Псковское агентство информации вышло в лидеры по количеству цитат по показателям декабря и 2022 года в целом.

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