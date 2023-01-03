ПАИ стало лидером по цитируемости в Псковской области

19:13, 03 января 2023, ПАИ

Псковское агентство информации возглавило список лидеров среди СМИ Псковской области по количеству цитат за минувшую неделю, второе место по количеству цитат занимает информагентство холдинга «Гражданская пресса».

С 26 декабря по 1 января на Псковское агентство информации ссылались 24 раза. Вот материалы ПАИ, которые заинтересовали федеральные издания:

«Эксперты подвели итоги муниципальных выборов в 2022 году» (в данной статье собраны главные события декабря, который стал месяцем открытий в 2022 году);

«Новогодний десант» высадился в Пскове» (мероприятие было направлено на популяризацию всех видов спорта, в том числе регби и борьбы);

«Псковский драмтеатр задумал постановку спектакля «Лягушки» по китайской прозе».

Лидером по индексу цитируемости также стало Псковское агентство информации. Другое псковское СМИ, по данным сервиса «Медиалогия», оказалось на втором месте.

Напомним, что Псковское агентство информации вышло в лидеры по количеству цитат по показателям декабря и 2022 года в целом.