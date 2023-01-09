В Пскове ушла из жизни заслуженный учитель РФ Надежда Петрова

11:51, 09 января 2023, ПАИ

8 января на 73-м году жизни скончалась заслуженный учитель Российской Федерации, педагог с большой буквы Надежда Михайловна Петрова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

«Надежда Михайловна многие годы своей жизни посвятила педагогической деятельности. Она прошла путь от пионервожатой, учителя математики до заместителя директора по воспитательной работе и главного специалиста управления образования. За 38 лет педагогической деятельности работала в Печковской, Дедовичской школах, в школах № 4 и № 22 города Пскова», - сказали в управлении образования.

Под руководством Надежды Михайловны в средней школе № 22 была организована школа продленного дня, успешный опыт работы которой рассматривался в Министерстве образования СССР. Работая заместителем директора, специалистом управления образования, Надежда Петрова никогда не прекращала преподавание математики в школе, давала учащимся глубокие и прочные знания по предмету, отмечается в сообщении.

С 1987 года она трудилась в управлении образования. На протяжении 22 лет она занималась вопросами всеобщего образования от поступления ребенка в школу до итоговой аттестации и выдачи аттестатов. Курировала школы по многим вопросам, будучи компетентным специалистом, заслужила признание и уважение коллег.

«Ушел из жизни человек, полный творческих сил и энергии», - добавили в управлении образования и выразили искренние соболезнования родным и близким.