В Пскове начали подготовку к крещенским купаниям

12:19, 09 января 2023, ПАИ

Подготовку к крещенским купаниям начали в Пскове. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«Первый вопрос, которым я занялся в первый рабочий день, - подготовка к крещенским купаниям. Я уже поручил проверить толщину льда на Великой, а то из-за оттепелей он местами вскрылся», - отметил Борис Елкин.

Ежегодно тысячи верующих 18 и 19 января окунаются в купели в честь праздника Крещения Господня. В Псковской области такие места для зимних купаний организуют на реках и озерах в Пскове, Великих Луках, Псковском и ряде других районов. Как правило, купели создают вблизи монастырей или действующих храмов.

Напомним, что в прошлом году в один из главных православных праздников к купели возле Мирожского монастыря приехали сотни горожан. Организаторы поставили возле воды раздевалки, площадка была освещена, после водной процедуры все желающие могли выпить горячий чай.