Андрей Ермаков объяснил выбор места для создания Всероссийского детского центра

15:25, 09 января 2023, ПАИ

Чем обусловлен выбор места для строительства Всероссийского детского центра в городе Печоры, объяснил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Он ответил на обращение, размещенное на сайте губернатора.

«Выбор данного земельного участка для размещения Центра обусловлен соответствием требуемым параметрам для размещения Центра, а также наличием выхода к берегу Псковского озера», - написал глава комитета.

Андрей Ермаков также отметил, что организация оздоровительного отдыха для детей в 2023 году находится на контроле правительства Псковской области, отдых будет обеспечен в полной мере в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Вопрос модернизации существующей инфраструктуры детских оздоровительных лагерей на территории Псковской области в настоящее время прорабатывается с Министерством просвещения РФ.

Ранее о судьбе лагеря «Стремительный» в Печорах, который был закрыт на реконструкцию до ноября 2023 года, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.