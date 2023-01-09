Подана заявка на поставку машин скорой помощи в Псковскую область

16:26, 09 января 2023, ПАИ

Подана заявка на поставку машин скорой помощи в Псковскую область в 2023 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

Он отметил, что в 2022 году Псковская область получила 13 новых автомобилей.

«Каждый год приносит что-то новое, 2022-й не стал исключением. В 2022 году реализован проект - построено новое помещение для отдыха медицинских работников в Новосокольниках. Губернатор решил, что такие посты появятся и в других районах, их построят еще в пяти районах», - сказал Денис Сачков.