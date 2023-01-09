Более 50 вылетов совершила санавиация в Псковской области за 9 месяцев

16:04, 09 января 2023, ПАИ

55 вылетов совершила санавиация в Псковской области с апреля по декабрь 2022 года. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

Он отметил, что в апреле в рамках реформирования к службе скорой помощи в Псковской области присоединилась санитарная авиация. Для реализации проекта было сформировано четыре фельдшерские бригады, которые прошли обучение в Москве.

Возрождение санитарной авиации, которая прекратила существование в 1992 году, началось в Пскове осенью 2017 года. Так, 23 сентября в Псков прибыл «Ансат» - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет отечественного производства. А уже 16 ноября первый вылет совершил борт МЧС Ми-8: решение о расширении санитарной авиации в регионе принял Михаил Ведерников, месяцем ранее занявший пост врио губернатора Псковской области.

Уже в 2018 году санавиация помогла спасти жизни 131 жителю Псковской области, в том числе пятерым детям.