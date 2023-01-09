Около 400 самозанятых псковичей получили поддержку благодаря нацпроекту

16:42, 09 января 2023, ПАИ

394 самозанятых получили поддержку АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в 2022 году. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

В частности, врач-стоматолог и мама троих детей Кристина Алексеенко в декрете стала шить медицинскую форму для врачей и получила статус самозанятой.

Юлия Бережная 7 лет назад увлеклась созданием бижутерии. Благодаря опыту, полученному в Центре «Мой бизнес», она стала самозанятой, открыла уютную мастерскую и даже стала участником команды регионального модного проекта.

В рамках проекта также 16 социальных и 22 молодых предпринимателя получили гранты на общую сумму почти 18 млн рублей.

Так, проект предпринимателя Елены Тихоновой по оказанию логопедической помощи детям с речевыми и сенсорными нарушениями был отмечен на региональном этапе VIII Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» 2022.