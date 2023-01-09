В Санкт-Петербурге памятник Александру Блоку прозвали дементором

18:58, 09 января 2023, ПАИ

Новый памятник Александру Блоку в Питере спровоцировал культурный конфликт. Местные жители не впечатлились четырёхметровым монументом, нависающим над прохожими на улице Декабристов. С чем его уже только ни сравнили: с дементором из «Гарри Поттера», с Пизанской башней, с воронежской Алёнушкой... Об этом сегодня пишет Telegram-канал Shot.

Создатель памятника скульптор Евгений Ротанов заявил изданию, что не понимает, к чему все эти претензии, он художник — он так видит: «Как хочу, так и делаю. Решение, что он идёт наклонённый: человек так может ходить, наклонившись вперёд. Находка такая моя. Блок — человек, который идёт в народ, скажем так, идёт на улицу, думает, погружён в себя. Он весь собранный внутри себя. Его окружающие дома не интересуют. Головой он не крутит. Потому что я так задумал».