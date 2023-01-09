Число пострадавших при крушении самолёта Ан-2 увеличилось до 10 человек

23:56, 09 января 2023, ПАИ

Число пострадавших при крушении самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе увеличилось до десяти человек, пилот и один пассажир погибли, сообщил губернатор Юрий Бездудный в Telegram. Всех пострадавших (девять пассажиров и второго пилота) доставили в больницу посёлка Каратайка.

Как заявили в объединённом Нарьян-Марском авиаотряде, Ан-2 не смог приземлиться в Каратайке из-за плохой погоды и направился на запасной аэропорт Варандей, но спустя некоторое время перестал выходить на связь. Разбившийся самолёт поисковая группа обнаружила в десяти километрах от Каратайки.