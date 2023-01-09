Сбер поднял минимальные ставки по базовым ипотечным программам

00:48, 10 января 2023, ПАИ

Сбер с 10 января повышает минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5 % пункта, до 10,9 %, следует из материалов банка.

Согласно данным сайта кредитной организации, минимальная ставка по базовым ипотечным программам «Вторичное жильё» и «Новостройки» с 10 января увеличилась с 10,4 до 10,9 %. Минимальный первоначальный взнос сохраняется на уровне 0 %, сообщает ТАСС.

При этом ставки по программам с государственной поддержкой не меняются. Так, минимальная ставка по такому жилищному кредиту в Сбере составит от 7,3 % годовых на строительство дома и от 7,7 % на покупку дома или квартиры в новостройке. Кредит по программе «Семейная ипотека» можно оформить по ставке от 5,3 % на строительство жилого дома и от 5,7 % годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.

«Сбербанк дольше всех на рынке держит ипотечные ставки на неизменном уровне и максимально идёт навстречу клиентам. Так, весной 2022 года Сбер в течение месяца продолжал выдавать ипотеку себе в убыток в условиях резкого повышения ключевой ставки Банка России. Но стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растёт на протяжении месяца, и такая динамика приведёт к тому, что ещё большему числу банков придётся корректировать ставки. Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

До этого Сбербанк повышал ставки по базовым ипотечным программам 8 октября — тогда повышение также составило 0,5 % пункта, минимальная ставка выросла до 10,4 %.