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Общество

«Закон Димы Яковлева» хотят распространить на все недружественные России страны

Госдума в январе может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ». Документом предлагается ввести запрет на усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России стран, которые входят в специальный перечень правительства. В настоящее время речь идет о 49 государствах, пишет газета «Известия».

«Наш комитет рассмотрит законопроект 18 января. Думаю, что мы его поддержим и он будет вынесен на заседание Госдумы 24 января, которая также единогласно за него проголосует», — сказала глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, в текущей ситуации отдавать детей в недружественные страны «просто преступно», а маленькие россияне вряд ли в 18 лет захотят получить паспорт РФ после того, как вырастут в условиях антироссийской пропаганды и русофобии.

Законопроект был внесен в нижнюю палату еще летом прошлого года представителями четырех парламентских фракций — ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей».

В пояснительной записке к нему авторы подчеркнули, что передача ребенка-сироты на воспитание в семьи из недружественных иностранных государств не отвечает национальным интересам России.

В ней также сообщается, что на начало 2021 года на воспитании в семьях иностранных усыновителей находилось 17 498 детей-сирот из РФ. Этот показатель снижается с каждым годом. Если в 2010-м иностранные граждане усыновили 3 355 детей-сирот, то в 2017-м уже 380, в 2020-м — 38, в 2021 году — 69.

Напомним, 10 лет назад, в декабре 2012 года, Госдума приняла так называемый закон Димы Яковлева, согласно которому гражданам США, а также представителям других стран, нарушающих права россиян, запрещается усыновлять детей из России. Депутаты Псковского областного Собрания также поддержали данный федеральный закон: за него проголосовали практически все региональные парламентарии.

Дима Яковлев погиб 8 июля 2008 года, когда его приемный отец Майлс Харрисон оставил мальчика закрытым в машине на 9 часов при 50-градусной жаре. Ребенок погиб от удушья и перегрева. Тремя месяцами ранее он был усыновлен из Псковской области, из Печорского дома ребенка. За гибель мальчика Харррисону грозило 10 лет тюрьмы, но в США его признали полностью невиновным.

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