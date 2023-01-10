Нового заместителя назначил губернатор Псковской области
Нового заместителя назначил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Заместителем губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ стал Игорь Шатурный.
«Он много лет работал на аналогичной позиции в Томской области, где приобрёл большой опыт и значительные профессиональные компетенции во вверенной сфере. Рассчитываю, что в Псковской области Игорь Николаевич достойно справится со всеми поставленными задачами. Желаю успехов!» - написал глава региона.
Ранее эту должнось занимал Василий Осипов. В декабре он покинул пост в связи с переходом на новую работу.
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