Нового заместителя назначил губернатор Псковской области

10:52, 10 января 2023, ПАИ

Нового заместителя назначил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Заместителем губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ стал Игорь Шатурный.

«Он много лет работал на аналогичной позиции в Томской области, где приобрёл большой опыт и значительные профессиональные компетенции во вверенной сфере. Рассчитываю, что в Псковской области Игорь Николаевич достойно справится со всеми поставленными задачами. Желаю успехов!» - написал глава региона.

Ранее эту должнось занимал Василий Осипов. В декабре он покинул пост в связи с переходом на новую работу.