Около 30 единиц техники задействовано в уборке Пскова от снега
Около 30 единиц техники и 10 бригад рабочих задействовано в уборке снега в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.
«На устранение последствий снегопада на дороги и тротуары вышли коммунальные дорожные машины, тракторы со щетками, грейдеры, погрузчики, бобкаты и «ручники» с лопатами. В первую очередь уделяется внимание главным магистралям, автобусным остановкам и тротуарам. Затем техника переместится на второстепенные улицы», — пояснил Борис Елкин.
Он также призвал водителей быть осторожнее за рулём: при движении соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию.
Ранее в Госавтоинспекции предупредили псковских водителей об ухудшении дорожных условий.