Около 30 единиц техники задействовано в уборке Пскова от снега

11:06, 10 января 2023, ПАИ

Около 30 единиц техники и 10 бригад рабочих задействовано в уборке снега в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«На устранение последствий снегопада на дороги и тротуары вышли коммунальные дорожные машины, тракторы со щетками, грейдеры, погрузчики, бобкаты и «ручники» с лопатами. В первую очередь уделяется внимание главным магистралям, автобусным остановкам и тротуарам. Затем техника переместится на второстепенные улицы», — пояснил Борис Елкин.

Он также призвал водителей быть осторожнее за рулём: при движении соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию.

Ранее в Госавтоинспекции предупредили псковских водителей об ухудшении дорожных условий.