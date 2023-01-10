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Общество

Около 30 единиц техники задействовано в уборке Пскова от снега

Фото: Борис Елкин

Около 30 единиц техники и 10 бригад рабочих задействовано в уборке снега в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин. 

«На устранение последствий снегопада на дороги и тротуары вышли коммунальные дорожные машины, тракторы со щетками, грейдеры, погрузчики, бобкаты и «ручники» с лопатами. В первую очередь уделяется внимание главным магистралям, автобусным остановкам и тротуарам. Затем техника переместится на второстепенные улицы», — пояснил Борис Елкин.

Он также призвал водителей быть осторожнее за рулём: при движении соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию. 

Ранее в Госавтоинспекции предупредили псковских водителей об ухудшении дорожных условий. 

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