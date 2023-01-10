Пыталовский район готовится стать муниципальным округом в 2024 году

14:24, 10 января 2023, ПАИ

Пыталовский район планирует стать муниципальным округом в 2024 году, рассказала глава района Вера Кондратьева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Уже в 2024 году мы вступим полноправно как муниципальный округ с теми территориальными отделами, которые у нас будут образованы из сельских поселений и городского поселения», — сказала Вера Кондратьева.

При этом, по ее словам, главы городского и сельского поселений автоматически не станут начальниками отделов. Чтобы занять эти должности, нужно будет пройти конкурсные процедуры. «Учитывая их опыт и знания, это не составит никакой проблемы», — добавила Вера Кондратьева.

Ранее она сообщила, что после преобразований в разы уменьшится количество депутатов, а качество их работы повысится.