На «Даче Деда Мороза» в Пскове можно побывать по «Пушкинской карте»

13:26, 10 января 2023, ПАИ

На «Даче Деда Мороза» в Пскове можно побывать по «Пушкинской карте». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.

«Гостей дачи ждет настоящее театрализованное представление в домике Дедушки Мороза. Каждый ребенок сможет пообщаться с главным зимним волшебником, рассказать ему стишок, получить сладкий подарок и поучаствовать в интерактивной программе. После дети проследуют в тайную комнату Дедушки Мороза, где они узнают об одном из самых невероятных явлений в мире – северном сиянии», - рассказали в ТКД.

Во дворе дачи гости увидят арт-объекты: «Ледяная и лубяная избушка с зайчиком и лисичкой», «Снежная королева», «Полумесяц», «Избушки», «Лукоморье». В центре двора – елка, ледяные горки и шатер из гирлянд.

Дача работает до 15 января включительно. Купить билет можно здесь или на месте в кассе.

О том, как пришла идея открыть «Дачу Деда Мороза» в Пскове, ранее рассказал представитель ТКД Дмитрий Волхонов.