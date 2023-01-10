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Политика

Борис Елкин вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав столиц субъектов СЗФО

Глава города Пскова Борис Елкин вошел в тройку лидеров медиарейтинга первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за 2022 год. Данные представила компания «Медиалогия».

По итогам рейтинга Борис Елкин уступил лишь мэру Вологды и главе города Петрозаводск. Медиаиндекс псовского градоначальника составил 77 148,5.

В 2022 году он выступил на 64-й сессии Псковской гордумы с отчетом о результатах деятельности администрации города за 2021 год. Позже Борис Елкин был избран главой Пскова. Также, по сообщениям СМИ, он вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетил строящуюся школу на Юбилейной и находящийся в процессе капремонта Псковский технический лицей. Кроме того, Борис Елкин провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что в Пскове планируется масштабная реконструкция привокзальной площади.

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