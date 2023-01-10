Напавший на собаку в Плюсском районе волк ушёл в Ленобласть

14:52, 10 января 2023, ПАИ

Один из волков, который напал на собаку в деревне Заполье Плюсского района, ушёл в Ленинградскую область. Об этом сообщает газета «Плюсский край» со ссылкой на охотоведа Олега Беспрозванных.

«Волка, напавшего на собаку, добыть не удалось, он ушёл в Ленинградскую область», – прокомментировал ситуацию Олег Беспрозванных, заверив, что контроль над численностью популяции этих хищников ведётся постоянно. «Буквально перед Новым годом для этих целей проводился рейд в составе более 40 человек. Удалось добыть двух волков», – продолжил он.

По словам эксперта, человеку не стоит опасатья встречи с волком.

«Волк – животное осторожное и хитрое. Он никогда не выйдет на человека. Учуяв его за несколько километров, он либо попробует обойти, либо вообще уйдёт с намеченного маршрута. Ни по одиночке, ни тем более в стае волк не выйдет на человека, так как опаслив, боится резких звуков – даже хруста сломанных веток, незнакомых запахов. Тем более волк будет стараться обходить крупные населённые пункты. И только убедившись, что опасности нет, он может напасть на домашних животных. Учитывая ситуацию, мы продолжим тщательно мониторить эту местность», – объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что смертельное нападение трех волков на собаку произошло в Плюсском районе.