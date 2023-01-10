Волки разорвали собаку у жилого дома в Плюсском районе

12:58, 10 января 2023, ПАИ

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Смертельное нападение трех волков на собаку произошло в Плюсском районе. Как пишет газета «Плюсский край», волки загрызли собаку прямо у частого дома.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 января в деревне Заполье. О трагедии журналистам рассказала хозяйка собаки. «Хищники ходят прямо около домов, высматривая новую добычу, страшно выходить на улицу. Обратилась в полицию», — написала женщина.



В полиции отметили, что информацию об этом уже передали главному охотоведу. «Будут предприняты необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность жителей района», — заверил начальник отдела полиции по Плюсскому району Максим Мартынов.

Напомним, что в Бежаницком районе охотники отстреляли четырёх волков. Трёх волков застрелили также в Красногородском районе. А в Пушкиногорском районе волк загрыз собаку.