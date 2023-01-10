Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Турнир по самбо проведут в Великих Луках 14-15 января

Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин, посвященные подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдут в Великих Луках 14-15 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Псковская область».

Фото: Telegram-канал «Единая Россия. Псковская область»

Турнир пройдет в рамках проекта «Единой России» «Zа самбо» в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Напомним, что чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо проведут в Пскове 28-29 января.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

Турнир по самбо проведут в Великих Луках 14-15 января
09 января 2023

Спортсмен рассказал, чего не хватает сапсёрферам в Пскове
09 января 2023

Первая детская школа сапсерфинга откроется в Пскове
09 января 2023

О сапсерфинге поговорят на «Серебряном дожде» 9 января
08 января 2023

ФОТОФАКТ Фестиваль воздухоплавателей под Санкт-Петербургом
08 января 2023

Спортсмены из Великих Лук стали победителями на турнире по мини-футболу
08 января 2023

Турнир по баскетболу прошёл в Новосокольниках

07 января 2023

Хабиб Нурмагомедов ушёл из смешанных единоборств

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...