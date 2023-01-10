Турнир по самбо проведут в Великих Луках 14-15 января

15:20, 10 января 2023, ПАИ

Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин, посвященные подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдут в Великих Луках 14-15 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Псковская область».

Турнир пройдет в рамках проекта «Единой России» «Zа самбо» в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Напомним, что чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо проведут в Пскове 28-29 января.