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Культура

«Сумасшедшие люди»: об энергии ансамбля «Псков» рассказал Александр Либ

О долголетии ансамбля русской музыки «Псков» и о том, как удается сохранять творческую энергию, рассказал заслуженный артист России, солист ансамбля Александр Либ в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО». 

Заслуженный артист России Александр Либ. Фото Псковской областной филармонии

«Я почти 30 лет был руководителем, конечно, благодаря мне коллектив сохранился на долгие годы», - пошутил гость студии.  

Александр Либ отметил, что, в первую очередь, сохранить коллектив удалось благодаря работе в ансамбле «сумасшедших людей». «Самое главное, что в нашем коллективе всегда работают сумасшедшие люди, которые преданы настолько, что на материальную сторону как-то не особенно обращают внимание, это самое главное, когда делают дело. Это прежде всего. Хотя с музыкальными кадрами у нас в городе, к сожалению, очень сложно сегодня, с народниками», - сказал он. 

Заслуженный артист России уточнил, что 14 января в 17:00 у ансамбля состоится сольный концерт в большом концертном зале областной филармонии. Эстрадный концерт будет полностью посвящен радио и кино. 

Александр Либ подчеркнул, что самая главная цель идти на концерт, чтобы увидеть, на каком уровне сейчас находится коллектив, мастерство музыкантов, инструменталистов. По его словам, ещё одной особенностью является кадровый резерв, ведь он делится 50 на 50: молодые и старые кадры. 

«Если кто не придет, прокляну. Все должны быть на этом концерте, потому что увидеть то, что я живой и здоровый, еще и пою вдобавок вживую, это стоит того», - с юмором подошел к приглашению на концерт Александр Либ.

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