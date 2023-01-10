Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Турчак вошёл в топ-5 регионального медиарейтинга «Псковской правды»

Рост медиарейтинга отмечается у сенатора от Псковской области, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. В региональном рейтинге он занял пятое место с медиаиндексом в 1 888 по версии издания «Псковская правда», основанной на данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Большая часть сюжетов с его участием касалась инициатив федеральной ЕР и личной политической активности сенатора, связанной со специальной военной операцией (в декабре он, в частности, возглавил созданную по инициативе президента парламентскую координационную группу по вопросам СВО). Тем не менее в числе значимых с точки зрения медийности историй для Андрея Турчака оказались упоминание в бюджетном послании и участие в псковской благотворительной «Ёлке желаний».

Добавим, что рост медиаиндекса в декабре по сравнению с предыдущим месяцем при сохранении своих позиций в медиарейтинге показали депутат Госдумы от Псковской области, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский (четвертое место, медиаиндекс 2 150) и глава Великих Лук Николай Козловский (шестое место, медиаиндекс 1 650).

Депутат Госдумы активно подводил в СМИ итоги года. А глава Великих Лук в декабре фигурировал в большом медиасюжете, связанном со спуском на воду подводной лодки «Великие Луки».

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

В Бежаницком районе молодые парни впервые встали на воинский учёт
10 января 2023

Елена Бибикова заняла третье место в федеральном рейтинге «Псковской правды»
10 января 2023

Светлана Мельникова поднялась на 13 позиций в медиарейтинге «Псковской правды»
10 января 2023

Андрей Турчак вошёл в топ-5 регионального медиарейтинга «Псковской правды»
10 января 2023

Александр Котов вошел в число лидеров медиарейтинга «Псковской правды»
10 января 2023

Михаил Ведерников возглавил региональный медиарейтинг «Псковской правды»
10 января 2023

Гдовские спасатели провели разведку ледовой обстановки на Чудском озере

10 января 2023

На авторскую экскурсию о Спегальском приглашают псковичей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...