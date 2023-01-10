Андрей Турчак вошёл в топ-5 регионального медиарейтинга «Псковской правды»

17:43, 10 января 2023, ПАИ

Рост медиарейтинга отмечается у сенатора от Псковской области, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. В региональном рейтинге он занял пятое место с медиаиндексом в 1 888 по версии издания «Псковская правда», основанной на данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Большая часть сюжетов с его участием касалась инициатив федеральной ЕР и личной политической активности сенатора, связанной со специальной военной операцией (в декабре он, в частности, возглавил созданную по инициативе президента парламентскую координационную группу по вопросам СВО). Тем не менее в числе значимых с точки зрения медийности историй для Андрея Турчака оказались упоминание в бюджетном послании и участие в псковской благотворительной «Ёлке желаний».

Добавим, что рост медиаиндекса в декабре по сравнению с предыдущим месяцем при сохранении своих позиций в медиарейтинге показали депутат Госдумы от Псковской области, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский (четвертое место, медиаиндекс 2 150) и глава Великих Лук Николай Козловский (шестое место, медиаиндекс 1 650).

Депутат Госдумы активно подводил в СМИ итоги года. А глава Великих Лук в декабре фигурировал в большом медиасюжете, связанном со спуском на воду подводной лодки «Великие Луки».

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».