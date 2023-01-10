Вера Емельянова: Решение о начале дистанционного обучения в школах было принято своевременно

18:44, 10 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 10 января, провёл совещание по вопросам противоэпидемической защиты населения. В работе приняли участие первый заместитель губернатора области Вера Емельянова, руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Припутенко и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба областного правительства.

Вера Емельянова доложила о результатах мероприятий по снижению распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), проведённых в конце прошлого года. «Действенной мерой оказалась профилактическая неделя: решение о начале дистанционного обучения в школах было принято своевременно. Тем самым мы препятствовали росту заболеваемости в целом и снизили серьёзную нагрузку на медицинскую сеть», — отметила первый вице-губернатор.

Елена Припутенко подтвердила, что за первую неделю 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области сократилась почти на 60 %. Снижение зафиксировано во всех возрастных группах и во всех муниципалитетах. С 2 по 8 января зарегистрировано чуть более 3 тыс. случаев заболевания — показатель ниже недельного эпидпорога среди совокупного населения на 15 %. Вдвое уменьшилось и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Что касается ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, то на прошлой неделе в Псковской области зарегистрировано только девять случаев заражения COVID-19. «Такой низкий уровень отмечается впервые за весь период наблюдения. Показатель ниже общероссийского в 11 раз», — заметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

«Будем наблюдать за эпидситуацией эту и следующую неделю и исходя из результатов принимать дальнейшие решения», — заключил по итогам совещания губернатор Михаил Ведерников.