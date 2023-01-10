Прокуратура Псковской области проверяет факт избиения сотрудника управляющей компании
Прокуратура Псковской области взяла под контроль проведение правоохранительными органами проверки по факту причинения неизвестным мужчиной телесных повреждений работнику управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В настоящее время известно, что неустановленный водитель автомобиля в нарушение правил дорожного движения двигался против одностороннего движения, после чего заехал во двор дома на ул. Владимирской, где работник управляющей компании на тракторе убирал снег.
Конфликт между мужчинами произошёл из-за того, что сотрудник управляющей компании, работающий на тракторе, не смог пропустить водителя легкового автомобиля.
В настоящее время пострадавший даёт объяснения в полиции. Личность водителя легкового автомобиля устанавливается.
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