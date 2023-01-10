Прокуратура Псковской области проверяет факт избиения сотрудника управляющей компании

19:44, 10 января 2023, ПАИ

Прокуратура Псковской области взяла под контроль проведение правоохранительными органами проверки по факту причинения неизвестным мужчиной телесных повреждений работнику управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В настоящее время известно, что неустановленный водитель автомобиля в нарушение правил дорожного движения двигался против одностороннего движения, после чего заехал во двор дома на ул. Владимирской, где работник управляющей компании на тракторе убирал снег.

Конфликт между мужчинами произошёл из-за того, что сотрудник управляющей компании, работающий на тракторе, не смог пропустить водителя легкового автомобиля.

В настоящее время пострадавший даёт объяснения в полиции. Личность водителя легкового автомобиля устанавливается.