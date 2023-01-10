К юбилею Печор в городе обновят инфраструктуру

21:02, 10 января 2023, ПАИ

В правительстве Псковской области во вторник, 10 января, прошло совещание, посвящённое подготовке и проведению празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон обсудили со специалистами профильных направлений реализацию комплекса мероприятий.

В совещании принял участие и новый вице-губернатор по строительству и ЖКХ Игорь Шатурный, который приступил к исполнению своих обязанностей в правительстве Псковской области. Михаил Ведерников в очередной раз обратил внимание на то, что 550-летие Псково-Печерского монастыря и города Печоры — крайне важная дата и для Псковской области, и для всей страны. «Наша общая задача — сделать всё, чтобы оправдать ожидания жителей города и гостей области, а также реализовать в полной мере ту беспрецедентную поддержку, которую нам пообещал федеральный центр», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Помимо подготовки насыщенной и яркой программы праздника, обратил внимание глава региона, необходимо привести в порядок инфраструктуру, запустить крупные проекты, что позволит «заложить фундамент для будущего развития всего муниципалитета».

Губернатор рассказал, что в Правительство России направлена сводная программа мероприятий, на осуществление которой планируется направить около 2 млрд рублей. Это позволит привести в порядок автостанцию, парки, улицы, дворы и фасады в центре муниципалитета. Он поручил до 10 февраля направить в Минстрой России подтвержденные сметы. «Проследите, чтобы всё было сделано вовремя, а ещё лучше, чтобы был небольшой запас времени. Это приоритетная задача на ближайшие две недели», — обратился Михаил Ведерников к председателю комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову.

Губернатор напомнил и о других масштабных проектах, которые будут реализованы при поддержке федерального центра. В их числе создание всероссийского детского центра, на строительство которого планируется направить свыше 2 млрд рублей. Ещё один проект благоустройства Соборной площади и прилегающих улиц будет реализован в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Продолжая тему развития городской инфраструктуры, глава региона проинформировал, что по итогам прошлого совещания принято решение привести в порядок сразу четыре парковые зоны Печор. В первые дни наступившего года в центре города открылись гостиница и торговые ряды. Основные мероприятия праздничной программы пройдут в Печорах в конце августа, на праздник Успения, тем не менее весь 2023 год губернатор назвал юбилейным для города. Например, экскурсионный абонемент на посещение Псково-Печерского монастыря по «Пушкинской карте» будет работать на протяжении всего года.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в свою очередь ознакомил собравшихся с ходом реставрации памятников архитектуры монастырского комплекса, рассказал о строительстве разных объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, а также о дополнительных мероприятиях, которые только планируется реализовать на территории муниципалитета. Например, в настоящее время в Печорах возводятся здания современного медицинского центра, социального центра, будут построены жилые дома для медицинских и педагогических специалистов и модульные дома для туристов и паломников.

В продолжение совещания его участники детально рассмотрели осуществление основных инфраструктурных проектов, в их числе благоустройство городской черты, развитие парковых зон и туристской инфраструктуры, капитальный ремонт детской школы искусств, здания автостанции, а также приведение в порядок дорожной сети. Так, помимо четырёх парковых зон, в Печорах планируется капитально отремонтировать 26 многоквартирных жилых домов, благоустроить 16 дворовых территорий и 14 общественных пространств, установить около 40 современных контейнерных площадок, гармонично вписанных в городскую застройку. Многие печорские улицы и муниципальные трассы ждёт ремонт, будет обновлена система водоснабжения.

«Задачи у нас большие, важные, сложные. Сейчас Печорам выпадает уникальный, исторический шанс пройти серьёзное обновление, но при этом сохранить тот дух, который есть у муниципалитета», — заметил Михаил Ведерников. По его поручению новый вице-губернатор Игорь Шатурный будет проводить еженедельные заседания специализированной региональной рабочей группы, отслеживая этапы выполнения запланированных мероприятий. Рабочие совещания с участием губернатора и митрополита будут идти с периодичностью раз в две недели.