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В Великих Луках в первую очередь будут расчищать основные дороги, тротуары и остановки

В Великих Луках ночью обещают сильный снегопад. На уборку снега выйдет вся спецтехника. Фото: Telegram

Десятки людей, специализированная техника (автомобили, тракторы, погрузчики) задействованы в уборке снега в Великих Луках, сообщил в Telegram-канале глава города Николай Козловский. Ночью синоптики вновь обещают снегопад. Большое внимание будет уделено тротуарам, остановкам, основным дорогам. Не оставят без внимания парки, скверы, зоны отдыха и площадки.

«Напоминаю вам, что обратиться с жалобой на неубранный снег, наледь, отсутствие обработки противогололёдными материалами, а также на иные нарушения содержания дорожного полотна, тротуаров, скверов, парковых зон и дворовых территорий вы можете, позвонив по следующим номерам телефонов: 

  • по поводу уборки дорог и тротуаров — в МП «Спецавтохозяйство»: 7-80-38;
  • по поводу дефектов асфальтобетонного покрытия дорожного полотна — в МУП «ДСУ города Великие Луки»: 3-96-87;
  • по поводу уборки скверов и парковых зон — в МП «Зеленхоз»: 7-19-40.

По поводу уборки дворовых территорий многоквартирных домов необходимо обращаться в свою управляющую организацию», — написал Николай Козловский.

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