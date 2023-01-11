Участники ДТП чудом уцелели в столкновении с большегрузом на трассе в Пушкиногорском районе

00:01, 11 января 2023, ПАИ

В Пушкиногорском районе на 391-м километре трассы произошло столкновение большегруза и автомобиля Volkswagen Sharan.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Sharan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с большегрузом.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Помощь им была оказана на месте: от госпитализации они отказались. Также оказана помощь водителю большегруза.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня произошло ещё одно ДТП с участием большегруза в районе этой же деревни.