Участники ДТП чудом уцелели в столкновении с большегрузом на трассе в Пушкиногорском районе
В Пушкиногорском районе на 391-м километре трассы произошло столкновение большегруза и автомобиля Volkswagen Sharan.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Sharan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с большегрузом.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Помощь им была оказана на месте: от госпитализации они отказались. Также оказана помощь водителю большегруза.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, сегодня произошло ещё одно ДТП с участием большегруза в районе этой же деревни.
Участники ДТП чудом уцелели в столкновении с большегрузом на трассе в Пушкиногорском районе
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