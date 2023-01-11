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Общество

Назначен новый глава «Почты России»

Михаил Волков назначен на пост генерального директора «Почты России», ранее он возглавлял «Спортивные лотереи». Об этом сообщает издание РИА ФАН.

До Михаила Волкова кресло гендиректора «Почты России» два года занимал Максим Акимов. Решение о назначении Волкова принял совет директоров компании.

Отмечается, что новый гендиректор «Почты России» имеет большой управленческий опыт в крупных российских организациях.

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