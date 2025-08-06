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Общество

Мошенники могут украсть данные через подключение к Wi-Fi по QR-коду в кафе

Мошенники могут устанавливать вредоносные программы и похищать пароли и логины через подключение к Wi-Fi по QR-коду, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Фото: ПАИ

Одной из мошеннических уловок с использованием QR-кода является якобы оплата по нему Wi-Fi. В кафе или в другом общественном месте предлагается подключиться к Wi-Fi через QR-код. Этот способ может создать риски незаконного сбора логинов и паролей, приводит данные ведомства ТАСС.

Целью схемы является перехват учётных данных или установка вредоносного программного обеспечения, отметили в МВД России.

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Мошенники могут украсть данные через подключение к Wi-Fi по QR-коду в кафе

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