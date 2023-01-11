Неизвестные подожгли дверь квартиры в Пскове
В Пскове неизвестные подожгли входную дверь квартиры. Инцидент произошел 10 января в 23:57 на улице Народной.
«В многоквартирном жилом доме в квартире на первом этаже огнем повреждена входная металлическая дверь на площади 0,5 м2. Предварительная причина возгорания – поджог», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Ранее сообщалось, что в Псковской области за год произошло 3 350 пожаров, причиной 101 из них были поджоги.
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