Неизвестные подожгли дверь квартиры в Пскове

11:20, 11 января 2023, ПАИ

В Пскове неизвестные подожгли входную дверь квартиры. Инцидент произошел 10 января в 23:57 на улице Народной.

«В многоквартирном жилом доме в квартире на первом этаже огнем повреждена входная металлическая дверь на площади 0,5 м2. Предварительная причина возгорания – поджог», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за год произошло 3 350 пожаров, причиной 101 из них были поджоги.