Количество ДТП уменьшилось в Пскове в 2022 году

15:11, 11 января 2023, ПАИ

Итоги работы в 2022 году подвёл начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По его словам, отмечается снижение общего количества ДТП более чем на 5 %. Также на 2 % уменьшилось число пострадавших в результате дорожных аварий.

«Однако отмечается рост количества ДТП, в которых принимали участие несовершеннолетние. Рост незначительный - на три ДТП. Возросло количество погибших. В позапрошлом году в течение года их было четыре, а в прошедшем - семь человек», - уточнил Владимир Папорт.